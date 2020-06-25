КДК РФС оштрафовал Азмуна и Мариу за нарушение регламента РПЛ

КДК РФС выписал штрафы двум футболистам, которые нарушили регламент РПЛ по итогам 23-го тура. Речь идет о хавбеке «Локо» Жоау Мариу и форварде «Зенита» Сердаре Азмуне.