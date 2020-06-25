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КДК РФС оштрафовал Азмуна и Мариу за нарушение регламента РПЛ
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КДК РФС выписал штрафы двум футболистам, которые нарушили регламент РПЛ по итогам 23-го тура. Речь идет о хавбеке «Локо» Жоау Мариу и форварде «Зенита» Сердаре Азмуне.В источнике
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