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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Шевченко и Пирло
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об известных в прошлом футболистах – Андрее Шевченко и Андреа Пирло.В источнике
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Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Шевченко и Пирло

Евро-футбол.ру 11:08
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Хабиб: «Шевченко че, пушкой был? У Пирло вместо ног клюшки»

Sports.ru 11:05
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Хабиб сравнил ноги Шевченко с клюшками Пирло

ProstoProSport 10:38 
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