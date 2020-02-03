Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен реванш с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не интересует возможность реванша с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Махачкале.