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Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен реванш с Макгрегором
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его не интересует возможность реванша с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Махачкале.В источнике
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Хабиб — о реванше с Конором: «100 млн за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения нового боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Sport24.ru 08:12 
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«100 миллионов, чтобы я этого придурка еще раз побил?» Хабиб — о Коноре, политике и Емельяненко

Sport24.ru 11:45 
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«Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил?» Нурмагомедов — о Макгрегоре

Спорт-Экспресс 10:24
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Хабиб Нурмагомедов — про раскрутку боя с Конором: «Этот реванш они будут делать год»

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