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Хабиб сравнил ноги Шевченко с клюшками Пирло
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • RT на русском
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов своеобразно сравнил двух известных футболистов украинца Андрея Шевченко и итальянца Андреа Пирло.В источнике
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Нурмагомедов сравнил удар Шевченко с пушкой, а ноги Пирло — с клюшками

RT на русском 11:46
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Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Шевченко и Пирло

Евро-футбол.ру 11:08
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Хабиб: «Шевченко че, пушкой был? У Пирло вместо ног клюшки»

Sports.ru 11:05
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