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Глава судейского комитета РФС рассказал о введении рейтинга арбитров
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц на совещании по судейству рассказал какая работа ведётся для повышения уровня судей в России.В источнике
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В РФС прошло совещание по судейству

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