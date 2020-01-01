НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионовОпределились пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференцииОвечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за «Вашингтон»Футбол РоссииГлава судейского комитета РФС рассказал о введении рейтинга арбитровФутбол России2Футбол РоссииSoccer.ruПредседатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц на совещании по судейству рассказал какая работа ведётся для повышения уровня судей в России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В РФС прошло совещание по судействуФутбол на Куличках 04:55Глава судейского комитета РФС рассказал о введении рейтинга арбитровФутбол России 04:46Дождались! Российский футбол возвращаетсяSoccer.ru 05:17 рекламаГлавноеСемак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионовОпределились пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференцииОвечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за «Вашингтон»Новости