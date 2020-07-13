С чего всё началось В воскресенье стало известно, что арбитр, обслуживающий один из последних матчей «Спартака», заподозрен в игре на ставках. В телеграм-каналах пошла информация, что этот судья – Сергей Лапочкин. Именно он удалил Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом».