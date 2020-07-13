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Судья Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи
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Арбитр Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи. Соответствующую информацию сообщил известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян.В источнике
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С чего всё начиналось
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Лапочкина проверили на полиграфе. Его подозревают в предвзятом судействе

С чего всё началось В воскресенье стало известно, что арбитр, обслуживающий один из последних матчей «Спартака», заподозрен в игре на ставках. В телеграм-каналах пошла информация, что этот судья – Сергей Лапочкин. Именно он удалил Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом».
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РФС подтвердил, что Лапочкина проверили на детекторе лжи. Результаты не сообщаются

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Лапочкина проверили на полиграфе. Его подозревают в предвзятом судействе

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