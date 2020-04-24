Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей

Согласно документу, опубликованному на сайте Федерации футбола Беларуси по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета, Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей. Кроме того, футболист оплатит штраф в размере 50 базовых величин (почти 41 тысячи российских рублей).