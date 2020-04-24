Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей
Согласно документу, опубликованному на сайте Федерации футбола Беларуси по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета, Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей. Кроме того, футболист оплатит штраф в размере 50 базовых величин (почти 41 тысячи российских рублей).В источнике
С чего всё начиналось
Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей за попытку ударить главного арбитра матча пятого тура чемпионата Белоруссии против "Витебска", сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).