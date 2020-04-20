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Хачериди назвал арбитра матча с «Витебском» «позором белорусского футбола»
Sportmail.ru
  • Sportmail.ru
  • Российская газета
  • Metaratings
  • Газета.Ru
Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди совершил жесткий выпад в адрес арбитра матча против "Витебска" Сергея Чистова, сообщает Метаrатіпдs.В источнике
Подробнее о событии
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Хачериди назвал арбитра матча с «Витебском» позором белорусского футбола

Российская газета 12:04
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В Белоруссии игрок лягнул соперника и получил красную карточку (видео)

Sportmail.ru 11:58
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Хачериди назвал арбитра матча с «Витебском» «позором белорусского футбола»

ProstoProSport 11:34 
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