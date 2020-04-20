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Хачериди: не пытался ударить арбитра после игры
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • УНИАН
Защитник брестского футбольного клуба "Динамо" Евгений Хачериди опроверг информацию о том, что он пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении после матча чемпионата Белоруссии против "Витебска", однако принес извинения судье за свое поведение.В источнике
Евгений Хачериди
украинский футболист
Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.
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Футболист брестского «Динамо» Хачериди опроверг информацию о попытке удара судьи

ТАСС Спорт 12:14
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Хачериди: не пытался ударить арбитра после игры

РИА Новости 11:47
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