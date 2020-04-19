Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»
Матч завершился победой хозяев со счётом: 1:0. Гости доигрывали матч вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди. Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить.В источнике
С чего всё начиналось
Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.