Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

Матч завершился победой хозяев со счётом: 1:0. Гости доигрывали матч вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди. Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить.