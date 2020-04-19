Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»
Согласно информации, которое предоставило издание, спортсмен пытался ударить по лицу главного арбитра Сергея Чистова. События происходили в раздевалке. Сергей Лапицкий, который был массажистом клуба, не постеснялся оскорбить арбитра и обещал расправиться с ним.В источнике
С чего всё начиналось
Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.