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Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»
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Согласно информации, которое предоставило издание, спортсмен пытался ударить по лицу главного арбитра Сергея Чистова. События происходили в раздевалке. Сергей Лапицкий, который был массажистом клуба, не постеснялся оскорбить арбитра и обещал расправиться с ним.В источнике
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С чего всё начиналось
Брестское «Динамо» разорвёт контракт с защитником Евгением Хачериди за конфликт с судьёй после матча 5-го тура высшей лиги Беларуси с «Витебском», который завершился со счётом 1:0. Об этом сообщает Betnews365.
Чемпионат 08:52
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Брестское «Динамо» расторгнет контракт с Хачериди

Sport24.ru 09:43 
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Брестское «Динамо» разорвет с Хачериди контракт из-за удаления и попытки ударить судью (Betnews365)

Sports.ru 09:09
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«Динамо-Брест» разорвёт контракт с Евгением Хачериди после его попытки ударить арбитра

Чемпионат 08:52
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