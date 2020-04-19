Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»

Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди пытался нанести удар арбитру после матча чемпионата Белоруссии по футболу против "Витебска", сообщает "Прессбол". Встреча пятого тура состоялась в субботу в Витебске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.