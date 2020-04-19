НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • ua.Tribuna.com
  • Белнавіны
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Telegraf.by
  • UA-Футбол
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди пытался нанести удар арбитру после матча чемпионата Белоруссии по футболу против "Витебска", сообщает "Прессбол". Встреча пятого тура состоялась в субботу в Витебске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.В источнике
13
С чего всё начиналось
alt

Евгений Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой

Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.
Прессбол вчера в 15:48
Подробнее о событии
alt

Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

Спорт-Экспресс 04:55
alt

Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после матча с «Витебском»

Чемпионат 02:59
alt

Хачериди попытался ударить судью после матча с «Витебском», а массажист угрожал физической расправой

Sport24.ru 02:38 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости