Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»
Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить. Также массажист брестского «Динамо» выражался нецензурной бранью и угрозой расправы со всей судейской бригадой.В источнике
С чего всё начиналось
Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.