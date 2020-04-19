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Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»
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Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить. Также массажист брестского «Динамо» выражался нецензурной бранью и угрозой расправы со всей судейской бригадой.В источнике
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С чего всё начиналось
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Евгений Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой

Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.
Прессбол вчера в 15:48
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Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

Спорт-Экспресс 04:55
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Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после матча с «Витебском»

Чемпионат 02:59
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Хачериди попытался ударить судью после матча с «Витебском», а массажист угрожал физической расправой

Sport24.ru 02:38 
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