Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить. Также массажист брестского «Динамо» выражался нецензурной бранью и угрозой расправы со всей судейской бригадой.