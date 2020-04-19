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Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»
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Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить. Также массажист брестского «Динамо» выражался нецензурной бранью и угрозой расправы со всей судейской бригадой.В источнике
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С чего всё начиналось
Брестское «Динамо» разорвёт контракт с защитником Евгением Хачериди за конфликт с судьёй после матча 5-го тура высшей лиги Беларуси с «Витебском», который завершился со счётом 1:0. Об этом сообщает Betnews365.
Чемпионат 08:52
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Брестское «Динамо» расторгнет контракт с Хачериди

Sport24.ru 09:43 
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Брестское «Динамо» разорвет с Хачериди контракт из-за удаления и попытки ударить судью (Betnews365)

Sports.ru 09:09
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«Динамо-Брест» разорвёт контракт с Евгением Хачериди после его попытки ударить арбитра

Чемпионат 08:52
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