Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»
Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить. Также массажист брестского «Динамо» выражался нецензурной бранью и угрозой расправы со всей судейской бригадой.В источнике
С чего всё начиналось
Брестское «Динамо» разорвёт контракт с защитником Евгением Хачериди за конфликт с судьёй после матча 5-го тура высшей лиги Беларуси с «Витебском», который завершился со счётом 1:0. Об этом сообщает Betnews365.