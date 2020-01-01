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Хацкевич: добыли первое очко за счет самоотдачи
Sports.ru
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Матч "Динамо" - "Ротор" завершился вничью со счетом 0:0.В источнике
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Хацкевич - после матча с «Динамо»: Главное, что «Ротор» уезжает не с нулем очков

Советский спорт 12:05
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Хацкевич: Гогуа здорово выглядел в перехватах. Доволен им, как и в матче с «Зенитом»

Чемпионат 11:19
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Хацкевич: добыли первое очко за счет самоотдачи

Футбол России 11:08
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