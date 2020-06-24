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Хацкевич: «Работаем над усилением состава „Ротора“ для Премьер-лиги»
Bookmaker-ratings.ru
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, как команда готовится к выступлению в РПЛ в следующем сезоне.В источнике
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Александр Хацкевич: Мы работаем над усилением состава для Премьер-Лиги

Bookmaker-ratings.ru 04:12
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Хацкевич: «Ротор» ищет пути усиления состава

ГЛАС.RU 04:08
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Главный тренер «Ротора»: мы работаем над усилением нашего состава для Премьер-Лиги

Чемпионат 03:34
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