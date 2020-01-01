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Хацкевич назвал действия ОМОНа в Белоруссии «полным беспределом»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
Наставник «Ротора» Александр Хацкевич выразил свое отношения к протестам в Белоруссии.В источнике
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Хацкевич назвал действия ОМОНа в Белоруссии «полным беспределом»

ProstoProSport 07:52 
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Хацкевич раскритиковал действия ОМОНа во время протестов в Белоруссии

Metaratings 07:29
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«Действия – белорусского ОМОНа - это полный беспредел». Экс-тренер сборной Беларуси высказался о протестах в стране

Soccernews.ru 07:28
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