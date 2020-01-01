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Хацкевич назвал действия ОМОНа в Белоруссии «полным беспределом»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • УНИАН
  • Высота 102
  • Гол.ру
Наставник «Ротора» Александр Хацкевич выразил свое отношения к протестам в Белоруссии.В источнике
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«Действия ОМОНа – это полный беспредел»: главный тренер волгоградского «Ротора» высказался о событиях в Белоруссии

Высота 102 12:39
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«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии

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Хацкевич назвал действия ОМОНа в Белоруссии «полным беспределом»

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