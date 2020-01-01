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Хацкевич назвал матчи без зрителей катастрофой для Волгограда
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Хацкевич добавил, что команда готова к игре в РПЛ. В городе есть потрясающий стадион, оставшийся после ЧМ-2018.В источнике
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Александр Хацкевич: «Ротор» готов к выступлению в РПЛ

Волгоградская правда 05:15
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Волгоградский «Ротор» возвращается в РПЛ и готовится к катастрофе

МТВ онлайн 04:53
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Наставник «Ротора» Хацкевич: до конца года матчи без зрителей? Для Волгограда это катастрофа!

Футбол России 02:51
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