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Хацкевич официально возглавил «Ротор»
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Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника. Детали контракта не сообщаются. На данный момент «Ротор» лидирует в ФНЛ и должен выйти в РПЛ.Читать в источнике
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С чего всё начиналось
Его помощниками станут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик, сообщает официальный сайт волгоградцев.
Матч ТВ 01:49
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Александр Хацкевич подписал контракт с ФК «Ротор»

Волга-Каспий 06:07
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«Ротор» объявил о назначении Хацкевича на пост главного тренера

Sport24.ru 04:00 
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«Ротор» объявил о назначении Хацкевича на пост главного тренера команды

Чемпионат 03:51
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