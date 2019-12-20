Хацкевич официально возглавил «Ротор»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника. Детали контракта не сообщаются. На данный момент «Ротор» лидирует в ФНЛ и должен выйти в РПЛ.