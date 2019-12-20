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Хацкевич официально возглавил «Ротор»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника. Детали контракта не сообщаются. На данный момент «Ротор» лидирует в ФНЛ и должен выйти в РПЛ.Читать в источнике
С чего всё начиналось
Его помощниками станут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик, сообщает официальный сайт волгоградцев.