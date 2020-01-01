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Хацкевича могут уволить с поста главного тренера «Ротора»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Остров Свободы (Os34.ru)
Белорусского специалиста Александра Хацкевича могут уволить с должности наставника «Ротора», информирует Metаratings. При этом причины такого решения неизвестны.В источнике
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Подробнее о событии
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Александр Хацкевич — о будущем в «Роторе»: «Кардинальных решений еще не принималось»

Матч ТВ 04:40
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Александр Хацкевич: планируется встреча с генеральным директором клуба

Metaratings 05:16
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Может ли «Ротор» уволить Хацкевича из-за его работы в киевском «Динамо»?

Спорт-Экспресс 03:59
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