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Бомбардир.руБомбардир.ру
Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.В источнике
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Форвард «Челси» Хадсон-Одои сообщил, что излечился от заражения коронавирусом

Чемпионат 05:21
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Хавбек «Челси» вылечился от коронавируса, но останется в изоляции

Sportbox.RU 05:15
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Форвард «Челси» Хадсон-Одои заявил, что выздоровел после коронавируса и будет неделю на карантине

Спорт-Экспресс 05:12
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