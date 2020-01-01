НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВ РФС рассказали, в каком случае чемпионат придется завершить досрочноЛичный тренер Логинова Касперович возглавит сборную БолгарииГончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА«Челси» объявил о продлении контракта с ЖируДжано может перейти в тбилисское «Динамо»Sportbox.RUХаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова»Матч ТВ2Матч ТВФК РостовЗащитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в расположение команды из Швеции. После прибытия в Россию футболист отправился на 14-дневный карантин.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Вернувшегося из Швеции игрока ФК «Ростов» отправили на карантинREGNUM 14:32Все легионеры вернулись в расположение «Ростова»Metaratings 14:27Хаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова»Матч ТВ 14:15рекламаГлавноеВ РФС рассказали, в каком случае чемпионат придется завершить досрочноЛичный тренер Логинова Касперович возглавит сборную БолгарииГончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА«Челси» объявил о продлении контракта с ЖируДжано может перейти в тбилисское «Динамо»Новости