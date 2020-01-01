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Хаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова»
Матч ТВ
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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в расположение команды из Швеции. После прибытия в Россию футболист отправился на 14-дневный карантин.В источнике
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Вернувшегося из Швеции игрока ФК «Ростов» отправили на карантин

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Все легионеры вернулись в расположение «Ростова»

Metaratings 14:27
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Хаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова»

Матч ТВ 14:15
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