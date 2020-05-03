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Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина
Украина.ру
  • Украина.ру
  • Газета.Ru
  • Телеканал 360°
  • Советский спорт
  • RT на русском
  • РБК
  • Комсомольская правда
  • Soccernews.ru
Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина. Таким образом футболист решил поздравить свою бабушку с днем рождения.В источнике
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Алексей Хахлев
украинский футболист
С днем рождения, главный командир.
С чего всё начиналось
Львовский футбольный клуб «Карпаты» заявил у себя на официальном сайте о недопустимости поведения своего защитника Алексея Хахлева — тот поздравил бабушку с 76-летием, выложив в Instagram совместное фото с ней, на котором они держат красный флаг с изображением Владимира Ленина.
РБК 11:59
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