Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина

Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина. Таким образом футболист решил поздравить свою бабушку с днем рождения. В источнике

Алексей Хахлев украинский футболист С днем рождения, главный командир.