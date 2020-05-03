Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина
Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина. Таким образом футболист решил поздравить свою бабушку с днем рождения.В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник львовских «Карпат» Алексей Хахлев опубликовал в Instagram фото с красным флагом и изображением основателя СССР Владимира Ленина и вызвал возмущение со стороны болельщиков.