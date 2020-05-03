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Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина
Украина.ру
  • Украина.ру
  • Газета.Ru
  • Советский спорт
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Комсомольская правда
  • Soccernews.ru
Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина. Таким образом футболист решил поздравить свою бабушку с днем рождения.В источнике
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С чего всё начиналось
Полузащитник львовских «Карпат» Алексей Хахлев опубликовал в Instagram фото с красным флагом и изображением основателя СССР Владимира Ленина и вызвал возмущение со стороны болельщиков.
Lenta.ru 09:31
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Украинский футболист извинился за фото с советской символикой: «Крым — Украина, война на Востоке — агрессия России»

Sport24.ru 10:42 
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Украинский клуб вынес предупреждение футболисту за фото с изображением Ленина

RT на русском 10:30
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Украинский футболист извинился за фото с изображением Ленина

РИА Новости 10:11
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