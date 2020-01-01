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Халк: Китай вернулся к нормальной жизни
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Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что происходит в Китае после пандемии коронавируса.В источнике
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Халк: «Китай вернулся к нормальной жизни»

Sports.ru 06:10
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Халк заявил, что Китай вернулся к нормальной жизни

Спорт-Экспресс 05:48
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Халк: Китай вернулся к нормальной жизни, сейчас всё спокойно

Чемпионат 03:21
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