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Халк: Мечтаю вернуться в «Порту»
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Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык. У меня осталось много друзей в Португалии.В источнике
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Халк: «Я стал рекордным трансфером «Зенита», и все спрашивали – за что?»

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Халк: «Порту» всегда в моём сердце, я мечтаю туда вернуться

Футбол России 13:11
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Халк мечтает вернуться в «Порту»

Матч ТВ 13:03
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