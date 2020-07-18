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Халк может вернуться в «Зенит» в декабре
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Известный бразильский нападающий Халк может вернуться в петербургский «Зенит». 33-летний форвард собирается перебраться в стан «сине-бело-голубых» в декабре 2020 года, сообщает UOL Esporte.В источнике
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