НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеБывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат КитаяЭкс-футболист «Зенита» Халк может продолжить карьеру в Турции«Зенит» продлит контракт с Кокориным в случае ухода АзмунаШироков отреагировал на возможное возвращение Халка в «Зенит»Сергей Кирьяков: Возвращение Халка? «Зениту» нужно звать игроков, которые смогут помочьГлавноеФигуристка Екатерина Александровская погибла в МосквеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛСвободная ПрессаХалк может вернуться в «Зенит» в декабреПетербургский дневник24Петербургский дневникСпорт-ЭкспрессZenit-fk.ruФутбол РоссииНевские НовостиSports.ruiReactorBookmaker-ratings.ruАргументы и ФактыТелеканал Санкт-ПетербургНева СпортСпорт уик-эндDP.RUSoccer.ruLiveSport.ruЕвро-футбол.руRT на русскомFootballHDГазета.RuСпорт день за днемТульский футболBobsoccerSport.rbc.ruMetaratingsИзвестный бразильский нападающий Халк может вернуться в петербургский «Зенит». 33-летний форвард собирается перебраться в стан «сине-бело-голубых» в декабре 2020 года, сообщает UOL Esporte.В источнике Комментировать21Подробнее о событии Ахмедов: Халк в «Зените»? Всякое может бытьФутбол России 07:25«Зенит» не намерен возвращать ХалкаBetOn 05:12Одил Ахмедов прокомментировал возможное возвращение Халка в «Зенит»Sport24.ru 06:03 рекламаЕщё по темеБывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат КитаяЭкс-футболист «Зенита» Халк может продолжить карьеру в Турции«Зенит» продлит контракт с Кокориным в случае ухода АзмунаШироков отреагировал на возможное возвращение Халка в «Зенит»Сергей Кирьяков: Возвращение Халка? «Зениту» нужно звать игроков, которые смогут помочьГлавноеФигуристка Екатерина Александровская погибла в МосквеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛНовости