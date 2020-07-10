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Халк поздравил «Зенит» с чемпионством
Матч ТВ
  • 78.ru0:15
Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поздравил болельщиков петербургского клуба с победой в чемпионате России.В источнике
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«Вы навсегда в моем сердце». Халк поздравил «Зенит» со вторым подряд чемпионством

Телеканал Санкт-Петербург 10:41
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Халк поздравил «Зенит» со вторым чемпионством подряд — видео

78.ru 10:33
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«Болельщики „Зенита“, вы навсегда в моем сердце». Халк в видеообращении поздравил петербуржцев с чемпионством

Sport24.ru 09:23 
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