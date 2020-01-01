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Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта
Спорт-Экспресс
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Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что принял решение покинуть клуб после окончания контракта, который истекает в декабре этого года.В источнике
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Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта

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