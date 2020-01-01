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Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»
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Хамес Родригес, игрок полузащиты профессионального футбольного клуба "Реал Мадрид", прокомментировал ситуацию с собственным редким участием в матчах команды.В источнике
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