НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВагнер Лав рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКАПолузащитник Гоча Гогричиани продолжит карьеру в ЦСКАШатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру ПутинуCT newsХамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»Футбол России8Футбол РоссииSports.ruUA-ФутболГазета.RuЕвро-футбол.руRT на русскомFootballHDМатч ТВХамес Родригес, игрок полузащиты профессионального футбольного клуба "Реал Мадрид", прокомментировал ситуацию с собственным редким участием в матчах команды.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Хамес: почему я не играю? Хороший вопрос, я бы и сам хотел знатьФутбол России 02:19Хамес Родригес отказался от перехода в клуб из КитаяЧемпионат 00:29Хамес отказался от предложений из Италии и КитаяЕвро-футбол.ру 01:26рекламаГлавноеВагнер Лав рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКАПолузащитник Гоча Гогричиани продолжит карьеру в ЦСКАШатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру ПутинуНовости