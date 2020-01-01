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Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
Хамес Родригес, игрок полузащиты профессионального футбольного клуба "Реал Мадрид", прокомментировал ситуацию с собственным редким участием в матчах команды.В источнике
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Хамес Родригес отказался от перехода в клуб из Китая

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Хамес отказался от предложений из Италии и Китая

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Soccer.ru вчера в 19:17 
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