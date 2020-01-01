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Хамес Родригес отказался от перехода в китайский клуб
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Сельта» хочет выкупить Смолова за 6 миллионов евро после окончания текущего сезона.В источнике
Подробнее о событии
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Хамес Родригес: «Было очень хорошее предложение от испанского клуба, но „Реал“ меня не отпустил»

Sportbox.RU 09:43
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Хамес Родригес: «Было очень хорошее предложение от испанского клуба, но „Реал“ меня не отпустил»

Матч ТВ 09:43
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Хамес Родригес: «„Бавария“ хотела выкупить меня, но я попросил этого не делать»

Евро-футбол.ру 08:25
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