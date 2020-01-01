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«Реал» пытался продать Хамеса Родригеса клубу из Китая
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес объяснил, почему ему не удается проявить себя в составе мадридского клуба. Футболист отыграл всего 728 минут в этом сезоне.В источнике
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Хамес рассказал, как «Реал» заблокировал его уход летом 2019 года

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