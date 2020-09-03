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Газета.RuГазета.Ru
Хавбек ЦСКА Бистрович рассказал об изменениях в команде
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Bobsoccer
Хавбек московского ЦСКА Кристьян Бистрович рассказал об изменениях в команде, произошедших в нынешнее межсезонье.В источнике
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Бистрович: «В ЦСКА многое произошло. Тренер подал в отставку и вернулся»

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