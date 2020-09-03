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Газета.RuГазета.Ru
Хавбек ЦСКА Бистрович рассказал об изменениях в команде
Матч ТВ
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Хавбек московского ЦСКА Кристьян Бистрович рассказал об изменениях в команде, произошедших в нынешнее межсезонье.В источнике
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Бистрович — о переменах в ЦСКА: «Пришли новые спонсоры, и я отошел на второй план»

Sportbox.RU 01:18
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Бистрович — о переменах в ЦСКА: «Пришли новые спонсоры, и я отошел на второй план»

Матч ТВ 01:18
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Бистрович: в ЦСКА много перемен, я отошёл на второй план

Чемпионат вчера в 22:51
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