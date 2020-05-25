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Хавбек ЦСКА Сигурдссон отправился в Россию на частном самолете
Матч ТВ
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон опубликовал новую сторис в своем Instagram. 20-летний исландский футболист показал фото из частного самолета.В источнике
Подробнее о событии
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Защитник ЦСКА Магнуссон вернулся в Россию из Исландии

Sport24.ru 18:48 
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Сигурдссон вылетел в Россию

Soccer.ru 14:15 
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Арнор Сигурдссон вернулся в Россию на частном самолете

Футбол России 14:01
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