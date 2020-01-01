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Футболисты ЦСКА Магнуссон и Сигурдссон вернулись в Москву
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Metaratings
  • Газета.Ru
Исландские футболисты ЦСКА Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон вернулись в Москву, сообщает пресс-служба «армейцев».В источнике
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Магнуссон и Сигурдссон вместе вернулись в Москву

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