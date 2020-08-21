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Газета.RuГазета.Ru
Хавбек ЦСКА Влашич может сыграть против «Рубина»
Футбол России
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Хавбек столичного ЦСКА Никола Влашич может сыграть против казанского "Рубина" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
Подробнее о событии
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Влашич избежал серьезной травмы и готов сыграть с «Рубином»

Бомбардир.ру 06:53
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Хавбек ЦСКА Влашич может сыграть против «Рубина»

Газета.Ru 06:42
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Источник: Влашич сможет сыграть с «Рубином»

Футбол России 06:10
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