НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» ЛовренаЛуческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомРодченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в ТокиоГазета.RuХавбек «Динамо» Хильемарк покинет клуб в межсезоньеBookmaker-ratings.ru6Bookmaker-ratings.ruMetaratingsМатч ТВЕвро-футбол.руSports.ruГазета.RuХавбек московского "Динамо" Оскар Хильемарк покинет клуб в межсезонье.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: «Динамо» расстанется с ХильемаркомМатч ТВ вчера в 01:47Хавбек «Динамо» Хильемарк покинет клуб в межсезоньеГазета.Ru 25 июля в 17:38Хильемарк покидает «Динамо»Soccernews.ru 25 июля в 16:56рекламаГлавное«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» ЛовренаЛуческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомРодченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в ТокиоНовости