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Газета.RuГазета.Ru
Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Блокнот Краснодар
  • Sports.ru
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Заболевший коронавирусом полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе находится в больнице. Об этом в своем Twitter проинформировал его агент Дмитрий Селюк.В источнике
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Каборе третий день находится в больнице

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