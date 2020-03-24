НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Хавбек «Локомотива» Жоау Мариу мечтает поиграть в Ла Лиге
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
Хавбек московского "Локомотива" Жоау Мариу, выступающий за столичный клуб на правах аренды, мечтает поиграть в Ла Лиге.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ж. Мариу назвал игроков, которые вдохновили его больше всего

Чемпионат 08:18
alt

Жоау Мариу хотел бы перебраться в чемпионат Испании. На него претендует «Бетис»

Metaratings 07:51
alt

Хавбек «Локомотива» Жоау Мариу мечтает поиграть в Ла Лиге

Газета.Ru 07:36
реклама
Главное
Новости