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Газета.RuГазета.Ru
Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо мечтает вернуться в Донецк
Sports.ru
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Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился воспоминаниями о донецком "Шахтере".В источнике
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Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо мечтает вернуться в Донецк

Газета.Ru вчера в 20:41
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Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно

Чемпионат вчера в 16:39
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