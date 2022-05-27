Sports.ruХавбек «Реала» Феде Вальверде рассказал, что готов отдать за победу в Лиге чемпионовХавбек «Реала» Феде Вальверде рассказал, что готов отдать за победу в Лиге чемпионов.Sports.ruЗавтра, 28 мая, «Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.Sports.ruИспанская команда 17 раз вышла в финал ЛЧ и 13 раз выиграла турнир.BetOnВстреча пройдет на стадионе «Стад де Франс», начало – в 22:00 мск.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьSportbox.RUФутбол РоссииBetassistFootballHDГазета.RuSport24.ruBetOnЕвро-футбол.руSports.ruБомбардир.руПодробнее о событииВальверде: я пожертвовал бы женой ради победы в Лиге чемпионовФутбол России01:18Вальверде заявил, что ради победы в Лиге чемпионов готов пожертвовать даже женойBetOn18:00Игрок «Реала» Вальверде рассказал, что готов пожертвовать женой ради победы в ЛЧГазета.Ru17:36Игрок «Реала» Вальверде: ради победы в Лиге чемпионов мог бы пожертвовать даже женойЧемпионатвчера в 16:55Вальверде готов пожертвовать своей женой ради победы в Лиге чемпионовЕвро-футбол.рувчера в 14:56Игрок «Реала» Вальверде: «Ради победы в Лиге чемпионов пожертвовал бы даже женой»Sport24.ruвчера в 14:40Хавбек «Реала» пошутил, что готов обменять на победу в ЛЧ собственную женуSportbox.RUвчера в 08:32Показать ещёОценить6