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Хавбек «Реала» Феде Вальверде рассказал, что готов отдать за победу в Лиге чемпионов

Хавбек «Реала» Феде Вальверде рассказал, что готов отдать за победу в Лиге чемпионов.
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Завтра, 28 мая, «Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.
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Испанская команда 17 раз вышла в финал ЛЧ и 13 раз выиграла турнир.
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Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс», начало – в 22:00 мск.
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Вальверде: я пожертвовал бы женой ради победы в Лиге чемпионов
Футбол России01:18
Вальверде заявил, что ради победы в Лиге чемпионов готов пожертвовать даже женой
BetOn18:00
Игрок «Реала» Вальверде рассказал, что готов пожертвовать женой ради победы в ЛЧ
Газета.Ru17:36
Игрок «Реала» Вальверде: ради победы в Лиге чемпионов мог бы пожертвовать даже женой
Чемпионатвчера в 16:55
Вальверде готов пожертвовать своей женой ради победы в Лиге чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 14:56
Игрок «Реала» Вальверде: «Ради победы в Лиге чемпионов пожертвовал бы даже женой»
Sport24.ruвчера в 14:40
Хавбек «Реала» пошутил, что готов обменять на победу в ЛЧ собственную жену
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