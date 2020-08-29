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Хавбек «Реала» Оскар Родригес перешел в «Севилью»
Soccernews.ru
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  • ИА Красная Весна
«Севилья» объявила о переходе полузащитника Оскара Родригеса из «Реала». 22-летний хавбек заключил со своим новым клубом контракт на пять лет.В источнике
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Хавбек «Реала» Оскар Родригес перешел в «Севилью»

Sports.ru 16:09
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«Реал» сообщил о продаже Оскара Родригеса в Севилью»

Советский спорт 17:07
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Оскар Родригес покинул «Реал» и подписал контракт с «Севильей»

РИА Новости 14:38
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