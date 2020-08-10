Виктор Кашшаи венгерский футбольный судья

В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти.

ТК Звезда

20:44