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Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
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Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24. По информации источника, сделка должна быть завершена до конца текущей недели - до 2 августа.В источнике
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С чего всё начиналось
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Урунов перейдет в «Спартак» на этой неделе после выздоровления от коронавируса. Сумма трансфера — 2 млн евро

Как стало известно Sport24, полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в «Спартаке». Трансфер должен быть оформлен до конца этой недели, когда узбекский футболист выздоровеет от коронавируса. Ожидается, что «Спартак» заплатит «Уфе» за Урунова 2 млн евро.
Sport24.ru 16:31 
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Источник: Остон Урунов перейдёт в «Спартак» на этой неделе

Чемпионат 16:49
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Урунов перейдет в «Спартак» на этой неделе после выздоровления от коронавируса. Сумма трансфера — 2 млн евро

Sport24.ru 16:31 
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«Спартак» согласовал первый летний трансфер

Soccernews.ru 17:16
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