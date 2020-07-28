Как стало известно Sport24, полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в «Спартаке». Трансфер должен быть оформлен до конца этой недели, когда узбекский футболист выздоровеет от коронавируса. Ожидается, что «Спартак» заплатит «Уфе» за Урунова 2 млн евро.