НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Полузащитник «Урала» может перейти в «Фулхэм»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Soccer.ru
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Полузащитник екатеринбургского "Урала" Петрюс Бумаль сообщил, что ведет переговоры с английским "Фулхэмом".В источнике
Подробнее о событии
alt

Полузащитник «Урала» Бумаль ведёт переговоры с «Фулхэмом»

Metaratings 12:16
alt

Футболист «Урала» может перейти в английский клуб

Sport.ru 12:14
alt

Игрок «Урала» Бумаль сообщил, что ведет переговоры с «Фухэмом»

Sport24.ru 11:38 
реклама
Главное
Новости